Ihre und unsere große Zukunft mit krone.at

Kürzlich, als wieder in einem dieser Branchen-Talks über die „Notwendigkeit der Digitalisierung“ diskutiert wurde, über „diese neuen Medien“ (die nun schon 20 Jahre und älter sind), landete das Mail über die aktuellen ÖWA-Zahlen unserer Website krone.at in meinem iPhone: 4,8 Millionen erreichte Endgeräte, 29 Millionen Besuche - in nur einem Monat, erneut Platz 1 bei den Tageszeitungs-Websites im Einzelangebot.