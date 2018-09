WHO-Report: Europäer leben immer gesünder

Österreich beim Alkohol Spitzenreiter

Trotzdem sind zu viel Alkohol und Zigaretten sowie Übergewicht in vielen Staaten ein Problem. So führt etwa Österreich beim Alkoholkonsum: 38,5 Prozent der Österreicher über 15 Jahre gaben im Jahr 2010 an, in den vergangenen 30 Tagen zumindest einmal mehr als 60 Gramm reinen Alkohol konsumiert zu haben.