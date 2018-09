ÖFB-U21 hielt mit 5:0-Sieg in Gibraltar EM-Kurs

Vier Tage nach dem mühevollen 2:1-Heimerfolg über Armenien stellten Kiel-Legionär Mathias Honsak mit einem Triplepack (24., 55., 80.) sowie Maximlian Ullmann (58.) und Philipp Lienhart (74.) ihr bisher bestes Resultat der laufenden Quali (5:0 in Armenien) ein. Österreich schob sich mit 18 Punkten vorläufig auf Rang zwei vor. Dort zu bleiben, wird in den letzten beiden Spielen am 12. Oktober in Serbien (Novi Sad) und am 16. Oktober in St. Pölten gegen Russland auch das Ziel sein.