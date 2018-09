Pilz und Austro-Trio im Boulder-Halbfinale

Vorstieg-Weltmeisterin Jessica Pilz, Berit Schwaiger, Johanna Färber und Katharina Saurwein haben bei der Kletter-WM in Innsbruck das Boulder-Halbfinale der besten 20 erreicht. Beste Österreicherin in der Qualifikation am Dienstag war Schwaiger als Neunte, Pilz belegte Rang 15. An der Spitze lagen Vorstieg-Silbermedaillen-Gewinnerin Janja Garnbret (SLO) und Akiyo Noguchi (JPN).