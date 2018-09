Wirts-Paar verwöhnt die Feinspitze

Wolfgang Steinmetz löst seinen Ehemann in der Küche des Franziskischlössls ab, Anton Gruber ist dann in ihrem neuen, 35 Quadratmeter großen „Baby“ zu finden. „Wir bieten generell keine warmen Sachen an, vielmehr Prosciutto-Teller, Vitello tonnato, verschiedene Sudi in Gläsern, frische Salate sowie Rindsgulasch. Donnerstags wird es Roastbeef geben, dienstags lauwarmen Schweinebraten“, gibt der 51-jährige Koch einen Vorgeschmack.