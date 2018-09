Schüler von Kleintransporter erfasst und verletzt

Ein 24-jähriger aus Königswiesen war mit seinem Kleintransporter am Dienstag Morgen in Unterweißenbach auf der Nordkamm-Landesstraße Richtung Königswiesen unterwegs. Dabei erfasste er einen 17-jährigen Schüler aus Unterweißenbach. Der Bursch wurde mit dem Rettungshubschrauber C10 in das UKH-Linz gebracht.