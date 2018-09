Kim Kardashian badet nackt in Meer aus Blüten

Kim Kardashian ist ein echter Profi in Sachen Selbstinszenierung. Kein Wunder, dass sich die Produkte ihrer Kosmetik-Linie dank ausgetüftelter Werbestrategien - und freilich auch viel nackter Haut - meistens verkaufen wie die warmen Semmeln. Der neueste Coup der „Keeping Up With The Kardashians“-Beauty: die Make-up-Kollektion „Cherry Blossoms“.