Bei der Premiere wartet auf „Arnie“ Pfeifkonzert

An seinem Spiel, so der Kapitän, werde sich auch mit der Schleife am Arm nichts ändern: „Ich werde zwar vielleicht ein bisschen mehr mit der Mannschaft sprechen, aber ich werde wie immer alles für Österreich geben.“ Sieht auch der Teamchef so: „Der Marko hat sich die Schleife verdient, er hat in den letzten Jahren innerhalb der Mannschaft Verantwortung übernommen. Er muss einfach nur so spielen wie in den letzten Länderspielen, dann ist alles gut.“