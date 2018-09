Machtlos, fassungslos: Hilferuf steirischer Lehrer

40.329 Volksschüler gibt es in der Steiermark - 4122 sind Muslime. In den Neuen Mittelschulen sind es 2437 von 25.724 (die Zahlen können bis Anfang Oktober ganz leicht variieren). Jedes zehnte steirische Pflichtschulkind (6559 von 66.053) gehört also dem Islam an.