Mick Schumacher siegt auf dem Nürburgring dreimal!

Drei Siege am selben Formel-3-Wochenende waren in der noch jungen Geschichte der Formel-3-Europameisterschaft bisher nur den inzwischen in der Formel 1 fahrenden Piloten Lance Stroll (CAN), Max Verstappen (NED) und Esteban Ocon (FRA) gelungen. Schumacher hat nun sechs der jüngsten zehn Rennen gewonnen.