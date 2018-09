Raub im Zug: Jugendliche verhaftet

Am 22. August wollten zwei Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, in einem Regionalzug bei Kapfenberg zwei Fahrgäste berauben. Sie hatten Geld, ein Handy und Schmuck verlangt, weil andere Passagiere einschritten, waren die beiden ohne Beute geflüchtet. Die Jugendlichen wurden festgenommen, sie gaben an, bei der Tat betrunken gewesen zu sein.