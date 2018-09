Beach-Wahnsinn! Horst punktet per Fallrückzieher

Vorbereitung auf Olympia-Quali

Die Stationen drei und vier am Freitag in Waikiki/Hawaii sowie eine Woche später in Huntington Beach/Kalifornien lassen Doppler/Horst aus. Die Vize-Weltmeister werden sich daheim auf die im nächsten Monat beginnende Olympia-Qualifikation vorbereiten. In der zweiten und dritten Oktober-Woche werden in Yangzhou/China sowie Las Vegas 4*-Turniere gespielt. „Unser Ziel ist es, nach Tokio 2020 zu kommen“, deutete der seit Donnerstag 38-jährige Doppler an, warum der nunmehrige Übersee-Trip ausgelassen wird.