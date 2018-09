Husarenritt in einer Air-Race-Maschine

Präzise Bewegungen, „flüssig und schnell“

In all dem Horror pure Euphorie. Und ungläubiges Staunen über die Präzision, mit der die Rennflieger ihre sensiblen Maschinen durch die Luft steuern. 90 Grad Querneigung etwa liegen in den steilen Kurven auf das Grad genau an, mit einem knappen Zucken im Handgelenk wird die „Extra“ auf die andere Seite geworfen. „Flüssige schnelle Bewegungen, nicht zu ruckartig“, erklärt Costa vom Pilotensitz aus. Der Italiener wird mit dabei sein, wenn der Air-Race-Zirkus am 15. und 16. September vor den Toren Wiens haltmacht. Immerhin liegt in Österreich die Geburtsstätte dieses Extremsports, 2003 fand im steirischen Zeltweg das erste Rennen statt. Seitdem ist der Sport - nicht nur aufgrund des mächtigen Sponsors Red Bull - stetig gewachsen. „Und das ohne einen einzigen fatalen Unfall“, so Costa. Kursführung, Sicherheitsabstand zum Publikum, Motorensicherheit - all das wird vor den Rennen penibel geplant.