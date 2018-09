Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Hündin Nantou, acht Jahre alt, brauner Mischling, ist am 30. August aus 2014 Breitenweida (Bez. Hollabrunn) entlaufen. Sie ist kastriert und gechippt und auf die Tullner Pfotenhilfe, 3592 Feinfeld 39 registriert. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein oranges Brustgeschirr, zuletzt gesehen wurde sie am 2.9. in Ameisthal bei der Bushaltestelle. Hinweise bitte an Tel.: 0664/127 66 03.