Neymar verhöhnt Ronaldo! Wie wird CR7 reagieren?

War es eine Wette? Die Sportwelt ist auf jeden Fall am rätseln: Warum ahmt Neymar Weltfußballer Ronaldo nach? Die Brasilianer spielen am Samstag ein Freundschaftsspiel gegen die USA und die Stimmung bei der „Selecao“ ist überaus heiter: Neymar seinerseits versenkt einen Freistoß im Netz und rennt dann in Ronaldo-Manier mit Schlägen auf seine Brust zu seinen sich herrlich amüsierenden Kollegen und bleibt mit einem Ronaldo-Statuenstand stehen. Sehen Sie die nächste große Schauspielleistung von Neymar hier im Video!