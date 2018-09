Schweden als letzter Härtetest für unser Team

Alaba ist Kapitän

Die Bosnier haben eine deutlich geringere Regenerationszeit. Ihr erstes Nations-League-Match steigt am Samstag in Belfast gegen Nordirland, drei Tage vor dem Kräftemessen mit Österreich. Die Partie in Zenica spielt in den Gedanken von David Alaba derzeit noch eine untergeordnete Rolle. Der Bayern-Star legt den Fokus auf den Test gegen Schweden, bei dem er in Abwesenheit des verletzten Julian Baumgartlinger als Kapitän fungiert. „Wir wollen wieder erfolgreich sein und unser Spiel auf den Platz bringen“, kündigte der Bayern-Profi an und ergänzte: „Wir haben einen Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer, haben uns als Mannschaft wieder zusammengetan.“