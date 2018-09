Asterix & Obelix kehren auf große Leinwand zurück

Asterix kehrt auf die Kinoleinwand zurück: Der sympathische Held aus der Feder von René Goscinny und Albert Uderzo sucht in dem neuen 3D-Animationsfilm „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ gemeinsam mit Obelix und dem Druiden Miraculix nach einem talentierten Nachfolger, den er in die Rezeptur des magischen Zaubertranks einweihen kann. Der Film startet in Frankreich bereits im Dezember 2018, während die deutschsprachigen Asterix-Fans sich noch bis zum 14. März 2019 gedulden müssen. Zur Feier erscheint rechtzeitig zum Filmstart unter anderem auch ein illustriertes Album zum Film. Krone.at wird euch auf dem Laufenden halten.