Neue Hundetankstelle erfrischt Vierbeiner

Sie eignet sich auch optimal für Tankstellen, Raststationen, Bau- oder Supermärkte. Mit „Edwin“ können Hunde beispielsweise auch während langer Autofahrten im Sommer bestens versorgt werden. Die praktische Hundetankstelle von Unternehmerin Lisa Helena Gasteiger-Rabenstein wird im individuellen Design geliefert, womit sie zum attraktiven Blickfang für Tierbesitzer wird. In der Hundetankstelle kann sowohl Wasser als auch Futter für Bello und Co. serviert werden. „Als Hundebesitzerin vermisse ich gerade in der warmen Jahreszeit ausreichend Trinkmöglichkeiten für meinen Hund. ‚Edwin‘ ist eine Möglichkeit, sich als Unternehmen sympathisch zu inszenieren und Tieren Gutes zu tun. Gute Spürnasen, die von der Hundetankstelle angezogen werden, haben oft auch neue Kunden an der Leine“, sagt Gasteiger-Rabenstein.