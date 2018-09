Große Verunsicherung nach Pfusch beim Machlanddamm

Versammlung am Freitag

Die Gesellschafter-Gemeinden versammeln sich jedenfalls am Freitag. Verbandsobmann und Ortschef Herbert Froschauer aus Mitterkirchen will vorab nicht viel sagen: „Die Leute sind verunsichert. Aber der Damm ist trotzdem sicher, hat ja auch 2013 bei der Flut gehalten.“