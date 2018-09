Verbraucherschutzministerin tappt in Roaming-Falle

Barley telefoniert viel in die Niederlande, seitdem sie mit dem Basketball-Trainer Marco van den Berg liiert ist, der in Amsterdam arbeitet und zuvor den Zweitligisten Römerstrom Gladiators Trier trainiert hatte. Wenn Barley aber von ihrer Heimat Trier etwa ins wenige Kilometer entfernte Luxemburg fahren und von dort aus in den Niederlanden anrufen würde, wäre es weit billiger für sie. Oder wenn sie eine SIM-Karte auch eines Anbieters aus einem anderen EU-Land hätte - aber damit würde sich die Ministerin in einer Grauzone bewegen.