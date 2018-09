Foto-Schatz: Das Ötztal, wie es früher einmal war

Mehr als 2500 Fotografien befinden sich in jenen Mappen von Pepi Öfner, die dieser Tage Edith Hessenberger übergeben wurden. Hessenberger ist die Leiterin der Ötztaler Museen (Turmmuseum Oetz, Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum, Gedächtnisspeicher Ötztal), die neuerdings gemeinsam als Kulturbetrieb auftreten. Es sind bemerkenswerte Aufnahmen. „Sie geben nicht nur äußerst sensibel Einblick in das Alltagsleben der Bevölkerung in den 1970er und 1980er Jahren, sie sind auch wichtige Zeitdokumente“, freut sich Hessenberger über die Schenkung.