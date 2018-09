Ausgebüxte Geiß sorgt für kuriosen Polizei-Einsatz

Chefinspektor Richard Hotter und Revierinspektor Michael Schwarz staunten am Sonntagabend nicht schlecht, als sie zum Einsatzort gerufen wurden. Gut ausgerüstet mit Strick und Salz schafften sie es schließlich, die Geiß aus dem Gefahrenbereich zu retten. Die Polizeibeamten versorgten das zutrauliche Tier und übergaben es anschließend dem Radfelder Bauern Thomas Greiderer, der die Ziege in der Zwischenzeit in seinem Stall aufnahm.