Chaos in Wien nach Stellwerkproblem auf U4

„In der Früh kam es auf der U4 zu einem Problem am Stellwerk, weshalb die Züge nicht mit dem gewohnten Tempo fahren können“, so der Sprecher weiter. „Sicherheit geht nun mal vor, deshalb müssen die Züge langsam fahren“, erklärte er weiter. Gerade in der Früh seien die Intervalle sehr dicht, das habe die Situation noch einmal verschärft. Viele der Garnituren mussten in den Stationen deshalb anhalten, Fahrgäste waren aus diesem Grund unfreiwillig zu einem längeren Aufenthalt in den Zügen gezwungen.