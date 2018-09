VP-Stadtvize will Alk-Verbot für ganze Linzer City

Generelles Verbot mit Ausnahmen

Für Linz schlägt Baier einen Stufenplan vor. Erst ein Alk-Verbot am Südbahnhofmarkt und im nächsten Schritt ein generelles Verbot in der Innenstadt - ausgenommen davon: Veranstaltungen, Ausschank in Gastgärten und Marktständen. „Gleichzeitig müssen für diese Menschen begleitende Sozialmaßnahmen als Hilfe angeboten werden“, so Baier.