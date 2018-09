Polterabend im Drogenrausch endet mit Razzia

Eine rauschende und vor allem laute Party hat in der Nacht auf Samstag in einem Ferienhaus in der Tiroler Ortschaft Ötztal Bahnhof die Exekutive auf den Plan gerufen. 22 Deutsche feierten ausgelassen einen Junggesellenabschied - mit reichlich Kokain und Marihuana. Dass die Polizei die Feier jäh beendete, schmeckte einigen der Partytiger nicht wirklich ...