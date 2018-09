Lewis Hamilton stürzt Ferrari ins Tal der Tränen

Hamilton tat sich nach seinem 68. GP-Sieg leicht, am Podium die Buhrufe Zehntausender Tifosi zu ertragen. Ferrari war dank des besseren Autos als Favorit ins emotionale Heimrennen gegangen, hatte die Trainings sowie das Qualifying mit Räikkönen vor Vettel dominiert. Dass am Ende im Ferrari-Land die großen Erwartungen des Heim-Teams unerfüllt blieben und etwas überraschend der nur aus der zweiten Reihe gestartete Mercedes-Pilot Hamilton gewann, entschied sich bereits in Runde eins. Denn Vettel geriet beim Versuch, wie zuletzt in Spa die verpasste Pole auf der Strecke rasch wettzumachen, durch einen Spurwechsel schon in der ersten Schikane an Hamiltons Silberpfeil. Als er vor der zweiten Variante hinter Räikkönen fahrend überraschend die Tür offenließ, nützte Hamilton die Lücke und setzte sich außen neben Vettel. Die beiden Autos berührten sich erneut, diesmal aber drehte sich der Ferrari. Vettel musste danach zudem den Frontflügel wechseln und fiel trotz einer Safety-Car-Phase wegen eines anderen Unfalls auf Platz 18 zurück. „Sein Dreher war letztlich ausschlaggebend“, war auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff bewusst.