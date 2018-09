Skandal-Regisseur Manker kollabierte auf der Bühne

Schockierende Szenen spielten sich Freitagnacht am Ende der Aufführung der skandalumwitterten „Alma“ in Wiener Neustadt ab. Paulus Manker, Exzentriker der Theaterwelt, brach vor den Augen seines Publikums zusammen. Der 60-jährige Schauspieler und Regisseur leidet seit Längerem an Herzproblemen.