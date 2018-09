Jobwechsel nur für mehr Geld

579 Arbeitnehmer nahmen an der Umfrage von karriere.at teil und sandten den Chefs damit eine eindeutige Botschaft: Einen Jobwechsel wollen 59 Prozent der Befragten nur durchmachen, wenn sie dadurch auch mehr Geld am Konto haben werden. Nur für elf Prozent ist Geld kein entscheidender Faktor, und nur jedem Vierten ist es beim neuen Job am wichtigsten, dass dieser auch wirklich zu ihm passt.