Vorarlberger Artisten schaffen es ins Halbfinale!

Die Vorarlberger Akrobatik-Gruppe Zurcaroh hat in der Nacht auf Donnerstag bei der US-Castingshow „America‘s Got Talent“ den Einzug ins Halbfinale geschafft. Familie und Freunde ( darunter Ski-Ass Christl Scheyer) jubelten in Götzis über den Erfolg der Akrobatengruppe aus dem Ländle. Nächsten Dienstag kämpft die Truppe dann um den Einzug ins Finale.