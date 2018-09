„Freiwillige Helfer dürfen nicht mehr draufzahlen“

„Um im Ernstfall keine Zeit zu vergeuden, wollten wir ein rasches Genehmigungsprozedere festlegen“, erklärte Kassenobmann Gerhard Hutter mit Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner in St. Pölten. In einer Betriebsvereinbarung regelt die NÖGKK die Teilnahme an Einsätzen und Fortbildungseinheiten während der Dienstzeit. Mitarbeiter sind deshalb freigestellt und erhalten auch für die Zeit des Einsatzes ihr Gehalt.