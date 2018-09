Veredeln Sie Ihre Speisen mit Gourmetsalz

Für den ununterbrochenen Zeitraum von nun mehr fast 2.800 Jahren, lange bevor der Tourismus die Balearen Insel entdeckte, war das Salz von Ibiza sein wichtigster Botschafter in der Welt. Die Produkte der Traditionsmarke „Sal de Ibiza“ findet man in den besten Sterneküchen rund um den Globus. Es wird ausschließlich in dem Naturschutzgebiet „Parc natural de ses Salines d’Eivissa“ gewonnen.



Das „Fleur de Sel“ bildet sich nur bei optimalen Wetterverhältnissen in den Ecken der Salinenfelder, in denen die Luftzirkulation am höchsten ist. Auch nach dem Trocknen bleibt eine gewisse Restfeuchte erhalten, in der eine Vielzahl an Mineralen und Spurenelementen in überdurchschnittlichen Mengen erhalten, wie zum Beispiel Magnesium, Fluorid, Selen und Jod. Zudem ist die Ernte für die Exklusivität des „Fleur de Sal“ verantwortlich. Denn es kann nur an wenigen Tagen im Jahr gesammelt werden.



Sein einzigartiger frischer und sanfter Charakter verleiht Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst und Salaten das gewisse i-Tüpfelchen. Am besten Sie salzen Ihre Speisen erst kurz vor dem Servieren. So kommen Geschmack und Optik am besten zur Geltung.