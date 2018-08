Mit Sicherheit unfallfrei ins neue Schuljahr

Die einen freut’s, die anderen hätten sich wohl noch ein paar Ferientage mehr gewünscht. Wie auch immer: Das neue Schuljahr steht auch in Tirol unmittelbar vor der Tür. Vor allem in der Früh und in den Mittagsstunden werden dann wieder viele Kids und Jugendliche unterwegs sein. Und das wiederum bedeutet, dass das Unfallrisiko deutlich steigt!