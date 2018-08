„Größte Bank der Welt“ nun auch in Österreich

Die chinesische Großbank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) wird in Kürze mit einer Zweigstelle in Wien vertreten sein. Die Europäische Zentralbank hat der in Gründung befindlichen ICBC Austria Bank GmbH gestern die Konzession zur Durchführung von verschiedenen Bankgeschäften erteilt, teilt die Finanzmarktaufsicht auf ihrer Homepage mit. Die Österreich-Pläne der „größten Bank der Welt“ wurden zuletzt auch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) anlässlich seines China-Besuches im April unterstützt. Sollte die Ansiedlung klappen, wäre das ein „starkes Signal“ für den „Finanzstandort Österreich“, hatte der ÖVP-Chef damals nach seinem Termin bei ICBC-Chairman Yi Huiman erklärt.