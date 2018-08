Kaufmann-„Rebellen“ auf Erfolgskurs

Kommt man in das Geschäft der Familie Götzl im Ortskern von Stubenberg betritt man eine andere Welt: Mit viel Liebe zum Detail werden hier Lebensmittel so präsentiert, dass man als Kunde automatisch deren Wertigkeit erfasst. Regionale Produkte findet man nicht in einem abgelegenen „Bauern-Eck“, sondern gleichberechtigt neben der konventionellen Handelsware platziert. Die Auswahl ist überschaubar, Sprüche wie „Für eine gute neue Zeit“ oder „Ich hör’ auf meinen Bauch“ begleiten einen durch die Gänge. Das Auffälligste geschieht jedoch im Zwischenmenschlichen: In der „Dorfgreißlerei“ wird geplaudert und viel gelacht, mit den adrett gekleideten Verkaufsdamen sind Jung und Alt per du.