Strache deckt Arbeitszeitskandal bei MA 48 auf

Strache erklärt, der Mitarbeiter habe innerhalb von drei Monaten durchschnittlich 15 Stunden am Tag arbeiten müssen. „Er hat Überstunden in einem Monat gemacht für eine Arbeit für zwei Monate. Es war ihm aber nicht möglich, auszuwählen, ob er diese Überstunden als Zeitausgleich oder gegen Bezahlung konsumieren will. Das finde ich ungeheuerlich, und das zeigt auch die Rechtswidrigkeit auf, die dort gelebt wird und die wir nun mit diesem neuen Gesetz abstellen“, so der Vizekanzler. Der SPÖ warf er in dem Zusammenhang „Unehrlichkeit“ vor.