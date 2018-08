Strache: „Asylwerbern Zugang zur Lehre verbieten“

Kneissl: „Fokus auf Jugendliche, die langfristig in Östereich bleiben können“

In ihrem Ressort würden zahlreiche Projekte unterstützt, die asylberechtigten Jugendlichen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und bei der Suche nach einer Lehrstelle helfen, auch in Kooperation mit Unternehmen. Auf diese Jugendlichen, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen sei und die somit langfristig in Österreich bleiben könnten, „sollten wir unsere Integrationsbemühungen fokussieren“, findet Kneissl.