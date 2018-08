Asylwerber und Lehre: „Es geht um klare Regeln“

„Da sollte man vielleicht noch einmal darüber nachdenken"

Ein Mann bleibt neutral: „Auf der einen Seite gibt es Gesetze und auf der anderen Seite ist es menschlich unfair, wenn Kinder und Jugendliche keine Chance haben, sinnvoll integriert zu werden. Da sollte man vielleicht noch einmal darüber nachdenken.“ Asylwerber in einer Lehre sollte man nicht einfach abschieben dürfen, meint eine junge Frau. „Asylwerber kommen ja nicht in unser Land, um faul auf der Haut zu liegen. Sondern um sich weiterzubilden und einer Beschäftigung nachzugehen - und für die Integration ist es wichtig, dass man ihnen die Möglichkeit zur Ausbildung bietet. Ganz schlimm finde ich es, wenn sie während der Ausbildung abgeschoben werden. Da investiert unser Staat Geld in sie, damit sie dann zurückgeschickt werden. Das bringt gar nix.“