Liverpool-Keeper Mignolet mit Kritik an Klopp

Der 30-Jährige schmort bei Liverpool derzeit auf der Bank. Seit Anfang des Jahres kam Mignolet in der Liga nicht mehr zum Einsatz. „Der Transfer von Karius hat für mich nichts geändert. Ich habe immer gesagt: Ich will spielen. Nummer zwei oder Nummer drei macht keinen großen Unterschied. Spielminuten sind das Wichtigste“, so seine Botschaft an Klopp.