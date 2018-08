Bei Arbeitsunfall in Hall Unterschenkel abgetrennt

Bei der Reparatur einer so genannten „Kanalballenpresse“ in einem Gewerbebetrieb in Hall kam es Donnerstag Nachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Einem Mitarbeiter (40) wurde der linke Unterschenkel abgetrennt. Der Bosnier wurde nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.