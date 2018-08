„Meilenstein“ - St. Pölten hat neuen Hauptsponsor

SKN-Präsident Helmut Schwarzl betonte die Notwendigkeit potenter Sponsoren. „Das ist eine neue Chance, die wir nutzen wollen. Wenn wir in der Bundesliga mithalten wollen, müssen wir wachsen.“ „Spusu“-Geschäftsführer Franz Pichler will mit dem Engagement „einen weiteren Schritt in den Fußball setzen, um die Marke zu stärken.“