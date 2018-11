Exklusive „Krone“-Preview: „Die großen Meister“

Millionen Menschen strömen noch heute nach Florenz, Venedig, Mailand, Rom und Paris um die großen Werke der bedeutendsten Vertreter der Renaissance zu sehen. Die Anziehungskraft der großen Meister ist bis heute ungebrochen. Weltweit einzigartig ist nun die Ausstellung „Die großen Meister der Renaissance“ welche vom 1. September bis 2. Dezember 2018 im weltbekannten Sakralbau der Votivkirche in Wien stattfindet. TOP: Die „Krone“ verlost sensationelle 150x2 Eintritte für die exklusive Krone-Preview am Freitag 31.8. In der Zeit von 14-18 Uhr sind „Krone“-Leser die ersten, die diese atemberaubende Ausstellung sehen können!