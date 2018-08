Junger Asylwerber wollte Frau (44) vergewaltigen

Zeitungskolporteur als Retter

Ein Zeitungskolporteur hörte die Hilfeschreie und schlug sofort Alarm. Eine Polizeistreife, die sich zufällig in der Nähe des Tatorts befand, rückte an. Die Beamten konnten die drohende Vergewaltigung in letzter Sekunde verhindern und den Sextäter festnehmen - er sitzt in Haft!