42 Mal geblitzt: Behörde ließ Milde walten

Der 45-Jährige war erst kürzlich mit seiner Familie nach Klagenfurt gezogen, ortsunkundig und bei seinen nächtlichen Fahrten von der Arbeit nach Hause stets an derselben Stelle in die Falle getappt. Auf der Ebentalerstraße in Klagenfurt, auf der Tempo 30 gilt, war der Mann stets mit 50 km/h unterwegs gewesen, insgesamt 42 Mal. „Das habe ich nicht gesehen, dass dort eine 30-km/h-Beschränkung gilt“, erklärte der 45-jährige Bäcker in Mediengesprächen. „Es war immer dunkel, müde war ich auch.“