DIESER Barca-Star soll Dortmunds Goalgetter werden

Mit Ach und Krach zitterte sich Borussia Dortmund am Montagabend gegen Greuther Fürth (2:1 nach Verlängerung) in die zweite DFB-Pokalrunde. Es zeigte sich, dass dem deutschen Bundesligisten ein echter Goalgetter fehlt. Den haben die Dortmunder nun offenbar gefunden - in Barcelona ...