Schön sein ohne Tierquälerei

Man sagt, wer schön sein will,muss leiden. Allerdings überlassen wir den unschönen Teil anderen. Den Tieren. Kaninchen, Meerscheinchen, Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse werden in der Kosmetikindustrie für Testzwecke benutzt. Sie müssen höllische Qualen erleiden und sterben entweder direkt während dem Versuch oder danach. Das heißt, dass sie so oder so das Forschungsinstitut nicht mehr lebend verlassen. In der EU dürfen schon seit 2013 keine Kosmetikprodukte mehr verkauft werden, die zuvor an Tieren getestet werden. Bei Produkten, die im Ausland produziert wurden, lässt sich das in den meisten Fällen nur schwer herausfinden. Hinzu kommen Schlupflöcher im Gesetz und Handelsabkommen, die es ermöglichen, dass das ein oder andere Produkt noch immer seinen Platz in heimischen Regalen findet.



Das wohl Schlimmste an der Sache ist, dass die Tiere völlig unnötig ihr Leben opfern müssen. Denn man kennt und nutzt bereits mehr als 8000 Rohstoffe zur Herstellung von Kosmetik. Und aus dieser Vielfalt ließen sich immer neue Produkte kreieren. Außerdem beweist die immer populärer werdende Naturkosmetik, dass es keine bedenklichen Inhaltstoffe bedarf, die vorab auf ihre gesundheitlichen Auswirkungen überprüft werden müssen. Warum die Konzerne dennoch nicht gewillt sind, etwas zu ändern - ganz einfach - wegen dem Profit. Denn natürliche Inhaltsstoffe erhöhen natürlich die Herstellungskosten. Ein Ende der Morde für die Schönheit wird es erst geben, wenn wir diese nicht länger mit unserem Geld unterstützen. Wo Sie es hingegen mit gutem Gewissen investieren können, zeigen wir Ihnen hier.