Argento griff Deneuve für Forderung um „Freiheit zu belästigen“ an

Zuletzt griff Argento auch Catherine Deneuve an, die Anfang des Jahres in der Diskussion um sexuelle Übergriffe eine „Freiheit zu belästigen“ eingefordert hatte. Die „Denunziations-Kampagne“ gegen Männer spiele nur Moralaposteln und religiösen Extremisten in die Hände, hieß es in einem neben Deneuve von rund 100 Frauen unterschriebenen offenen Brief, der in der Zeitung „Le Monde“ erschienen war und in dem es hieß: „Vergewaltigung ist ein Verbrechen. Aber eine beharrliche oder ungeschickte Anmache ist nicht strafbar.“ Denn die „Freiheit zu belästigen“ sei „unerlässlich für die sexuelle Freiheit“.