Trauerfeier für Brückeneinsturz-Opfer in Genua

In Genua hat am Samstag die staatliche Trauerfeier für die Opfer des Brückeneinsturzes vom Dienstag stattgefunden. Im Beisein der Staats- und Regierungsspitzen wurde die Zeremonie in einer Messehalle abgehalten. Allerdings blieben etliche Angehörige der Trauerfeier fern. Einige zogen private Trauerfeiern in ihren Heimatorten vor, andere boykottierten die Veranstaltung aus Protest gegen die Regierung. Als die an den Rettungsarbeiten beteiligten Feuerwehrleute kurz vor Beginn der Trauerfeier in die Messehalle kamen, brandete Applaus auf. Mittlerweile wurde auch der letzte Vermisste tot aus den Trümmern geborgen. Im Spital verstarb indes einer der Verletzten. Die Zahl der Toten steigt somit auf 43.