Ex-Kabarettist Sarec neuer Premier Sloweniens

Ankündigung innenpolitischer Reformen

Sarec hat in seiner Vorstellungsrede innenpolitische Reformen angekündigt. Er will innenpolitisch aufmischen, sein Land aber innerhalb der EU im Mainstream halten. Seine Regierung werde sich dafür einsetzen, „dass Slowenien in der Gruppe der sogenannten Kernstaaten bleibt“, betonte Sarec am Freitag. Auch wolle er „sofort“ mit den Vorbereitungen für den EU-Ratsvorsitz 2021 beginnen.