Knasi-Gala: Das 4:0 war mehr als ein Lebenszeichen

„Erinnert euch an unsere magischen Europacup-Nächte: Aston Villa, PAOK, Ajax und viele mehr. Zeigen wir ganz Europa, wie einzigartig dieser Verein ist.“ Rapid-Ikone Steffen Hofmann hatte via Facebook die Fans emotional zur Unterstützung aufgerufen. Und auch Trainer Djuricin dürfte die richtigen Worte gefunden haben. Denn das, was Rapid zuletzt vermissen ließ, war gestern von der ersten Sekunde an da: Kampf, Leidenschaft, Wille. Das reichte letztlich, um den Traum von der Europa-League-Gruppenphase am Leben zu halten.