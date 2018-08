Arzt der Queen bei Fahrradunfall getötet

Fisher war bereits der achte Fahrradfahrer in diesem Jahr, der bei einem Verkehrsunfall in der britischen Hauptstadt ums Leben kam. Die Radfahrer-Organisation Cycling UK forderte als Konsequenz bessere Schutzmaßnahmen für Radfahrer. Nachdem in dem Gebiet in Holborn in den vergangenen fünf Jahren bereits vier Radfahrer ums Leben gekommen seien, müssten Lastwagen endlich wirksam auf Abstand gehalten werden, erklärte der Experte der Organisation für Verkehrssicherheit, Duncan Dollimore.